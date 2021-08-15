«الأرصاد الليبية»: درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية على أغلب أنحاء البلاد

أعلنت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الأحد، وخلال الايام القادمة.
وقال بيان صادر عن المركز: “تبقى درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية لشهر أغسطس على أغلب مناطق ليبيا، حيث الحرارة القصوى على مناطق الساحل تتراوح ما بين (29-33) م، وتسجل على مناطق الدواخل ما بين (34-38) م”.
وأضاف “بينما مازالت الرطوبة عالية نسبيا على أغلب مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية، وكذلك على مناطق الجنوب الغربي الحرارة في معدلاتها وتسجل ما بين (36-40) م، في حين تبقى مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الشرقي وتسجل في حدود (40-42) م”.
وتابع “الأجواء قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق (من مصراتة إلى سرت – بعض مناطق جبل نفوسة مناطق الخليج والجبل الأخضر) قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة”.
واستكمل “من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة زيادة بسيطة على أغلب المناطق خلال يومي الثلاثاء والأربعاء”.
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