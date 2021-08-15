الحكومة تنفي التراجع عن قراراتها بشأن الشباب

نفى لناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة ما تردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن قراراتها المعنية بالشباب.

وأكد حمودة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” التزام الحكومة بالمباشرة في مراحل تنفيذ القرارات المعلن عنها وأشار إلى إصدار مجلس الوزراء قرارا بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج استعدادا لدعم الشباب المقبل على الزواج ابتداء من شهر سبتمبر القادم.

وأعلنت الحكومة الجمعة أن رئيسها عبد الحميد الدبيبه أصدر أمر بالتصدي للتحديات التي تواجه الشباب والمتمثلة في قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة والعزوف عن الزواج وتوفير أراضٍ سكنية للشباب، وبدء برامج الإقراض الاقتصادي، لخلق فرص عمل حقيقية لهم خارج الموازنة العامة، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل صندوق دعم الزواج ونقل تبعيته لوزارة الشباب، وتخصيص مليار دينار لدعم 50 ألف زيجة.

ووجه الدبيبة بتطوير وتجهيز بيوت الشباب بكل المناطق الليبية وتوظيفها لإقامة برامج تدريب القيادات الشابة وتعزيز مشاركتهم السياسية لدعم تحول ليبيا الديمقراطي وإنجاح الانتخابات، وفتح باب القروض السكنية بقيمة 1.7 مليار من خلال المصرف العقاري.