أبو جناح والزناتي يطلعان على واقع مستوصف مزدة

ليبيا – قام رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية برفقة وزير الصحة بالحكومة علي الزناتي بزيارة تفقدية لعدة مواقع خدمية وصحية بمنطقة مزدة.

بيان صحفي صادر عن أبو جناح اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن الزيارة تضمنت تفقد مستوصف مزدة الذي يحتاج إلى صيانة كاملة، فضلًا عن الاطلاع على أقسامه وأوضاعه وما يعانيه من نقص حاد في الإمكانيات، ليشدد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على وجوب إجراء المعالجات.

وتابع البيان أن أبو جناح أكد أهمية تجهيز المستوصف بكل الإمكانيات والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأكمل وجه، مؤكدًا إن الجولة التفقدية تضمنت متحف مزدة للتراث للاطلاع على مقتنياته الأثرية.

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