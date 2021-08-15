الدبيبة يطلق حملة الإصحاح البيئي بالتنسيق مع كافة المجالس البلدية

ليبيا – أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حملة وطنية تحت شعار الإصحاح البيئي وقاية صحة سلامة بالتنسيق مع جميع المجالس البلدية.

ووفقًا لما ورد في مكتبه الإعلامي وطالعته صحيفة المرصد، فقد أشار الدبيبة خلال كلمة له بالمناسبة إلى ضرورة الاهتمام بالإصحاح البيئي وتفعيل مكاتبه بالبلديات وتزويدها بالإمكانيات اللازمة، مثمنًا جهود وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المبذولة لتفعيل الإدارة المحلية.

بدوره أشار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي إلى أن جهود الدبيبة قادت لدعم الإدارة المحلية، من خلال نقل الاختصاصات وتفعيل دور البلديات ودعمها.

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