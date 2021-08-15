“إلهام السعودي” تنتقد بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم

انتقدت عضو لجنة الحوار الليبي إلهام السعودي بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي نفت فيه البعثة طرحها لمقترح خارج إطار المقترحات المحالة من لجنة التوافق، أو سعيها لتغيير خارطة الطريق المعتمدة

وقالت إلهام السعودي في تغريدة لها على حسابها في تويتر إنه يجب مساءلة البعثة عن دورها في قيادة الحوار وإن شبهات تدخل البعثة في خارطة الطريق هو أمر رأته أعيننا

إلهام السعودي أضافت أن نفي البعثة وتعاليها وعدم تحملها للمسؤولية، على حد وصفها، هي أمور لن تضغط على لجنة الحوار، وإنما تمثل ضغطا على البعثة مع الوقت.

وكانت البعثة الأممية قد اتهمت في معرض بيانها أعضاء ملتقى الحوار باتباع مصالحهم الحزبية والخاصة بدلا من العمل من أجل التسويات القادمة بما يتماشي مع خارطة الطريق بعد فشل الملتقى في التوافق حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري.

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