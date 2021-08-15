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“إلهام السعودي” تنتقد بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقدت عضو لجنة الحوار الليبي إلهام السعودي بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي نفت فيه البعثة طرحها لمقترح خارج إطار المقترحات المحالة من لجنة التوافق، أو سعيها لتغيير خارطة الطريق المعتمدة

وقالت إلهام السعودي في تغريدة لها على حسابها في تويتر إنه يجب مساءلة البعثة عن دورها في قيادة الحوار وإن شبهات تدخل البعثة في خارطة الطريق هو أمر رأته أعيننا

إلهام السعودي أضافت أن نفي البعثة وتعاليها وعدم تحملها للمسؤولية، على حد وصفها، هي أمور لن تضغط على لجنة الحوار، وإنما تمثل ضغطا على البعثة مع الوقت.

وكانت البعثة الأممية قد اتهمت في معرض بيانها أعضاء ملتقى الحوار باتباع مصالحهم الحزبية والخاصة بدلا من العمل من أجل التسويات القادمة بما يتماشي مع خارطة الطريق بعد فشل الملتقى في التوافق حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • البعثة الاممية لدعم المرتشين ففضيحتهم واضحة للجميع ولبعثاا الامم المتحدة سابقة اخرى فى اليمن واتهموا ايضا بالرشوة وراينا استقالة المتعوث الاممى هناك .
    فلم يحدث فى اى مكان ان تمكنت بعثة اممية من حل اى مشكلة بل على العكس فشلت فشلا زريعا فى اليمن وسوريا وغيرها لانها دائما تنجاز للارهاب وتدعم الرشوة .
    فحل اى مشكلة يعنى انتهاء دور البعثة والافضل لها اشعال الفتنة اطول فترة ممكنة لهذا نجدها تدعم الاراء الشاذة وتاتى بغالبية من شواذ المجتمع فى لجنة الحوار مع قلة محترمة لزوم الخداع على وش القفص !!!

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