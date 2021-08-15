جهاز النهر: على الجهات المختصة بالدولة تحمل مسئولياتها لحماية وتأمين أهم مصدر للإمداد المائي

ليبيا – كشفت اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن اعتداء جديد تم تنفيذه في الـ11 من أغسطس الجاري طال مرافق الجهاز ومحطاته.

وأشار بيان صدر عن الجهاز تابعته صحيفة المرصد إلى قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، ومحطة ضخ المياه بالحقل الجنوبي في الحساونة، للمطالبة بإيقاف ضخ المياه من منظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأضاف البيان أنه وبعد جهود مضنية حاولت الإدارة التفاوض مع هذه المجموعة، حيث تم التوصل لاتفاق بتأجيل ايقاف ضخ المياه بالمنظومة وإعطاء مهلة 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة، للنظر في تنفيذ مطالبها المتمثلة في الإفراج عن عبد الله السنوسي رئيس المخابرات إبان عهد العقيد الراحل القذافي.

وتابع البيان أنه ونظرًا لعدم استجابة الجهات المختصة، فقد طالبت المجموعة بإيقاف الضخ فورًا، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم إيقافه بالقوة، مؤكدًا إيقافه بداية من السبت عن جميع المدن والقرى الواقعة على مسارات المنظومة لضمان سلامة مستخدمي الجهاز وللحفاظ على مكونات المنظومة من التخريب.

وطالب البيان الجهات المختصة بالدولة بضرورة تحمل مسئولياتها لحماية وتأمين أهم مصدر للإمداد المائي في البلاد، على اعتبار أن الجهاز مؤسسة وطنية مدنية تعمل جاهدة من أجل تأمين الإمداد المائي لأكثر من %70 من المدن في ظل الظروف القاهرة.

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