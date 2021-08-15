إلقاء القبض على متهم في بنغازي لارتكابه جريمة قتل في رقدالين

ليبيا – تمكنت قوات الشرطة بمركز شرطة رأس عبيدة في بنغازي من القبض على هارب من السجن متهم بقضية قتل في رقدالين.

بيان صحفي صادر عن مديرية أمن بنغازي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن عملية القبض تمت أثناء قيام أعضاء التحريات بالمركز بعملهم، وبعد وصول معلومات من وحدة التحريات بالمركز عن تواجد سجين هارب كان موقوفًا على ذمة قضية قتل في رقدالين.

ووفقًا للمعلومات، فإن هذا الشخص يوجد في عمارات السبخة في بنغازي، وقام بالرماية على المجني عليه بواسطة مسدس، ليجري إعداد كمين له وضبطه. مشيرة إلى أنه بعد عملية الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

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