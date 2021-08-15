أعلنت، وزارة الداخلية،القبض على مجرم وصفته بـ”الخطير” بعملية مشتركة بين 3 من أفرعها في منطقة أنجيلة بالجفارة جنوب طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن “أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة بالتعاون مع مركز شرطة انجيلة وقوة المديرية السرية الثالثة ألقوا القبض على مجرم خطير يدعى “م,ك” والمطلوب على ذمة قضايا جنائية من قتل وخطف وترويج المخدرات والمسجل ضده عدة محاضر بمراكز الشرطة”.

وأضافت “أنه بعد أخذ الأذن من النيابة العامة تمت مداهمة المنزل الذي كان متواجد به بمنطقة انجيلة, حيث حاول مقاومة أعضاء الشرطة بإطلاق النار عليهم مما أجبرهم على الرد على مصدر النيران وإصابته في قدمه وتم ضبطه بمخبئه تحت الأرض الذي كان يستعمله للتنقل داخل المزارع المجاورة”.

وتابعت “أنه تم ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية كانوا متواجدين مع المتهم الهارب، كما أنه من خلال تفتيش المنزل تم العثور على مصنع كبير معد لتصنيع الخمور المحلية, وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة”.