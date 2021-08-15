بالصور.. ضبط أحد اكبر تُجار الخمور المستوردة والمخدرات في بوهديمة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الأحد، القبض على «أحد أكبر تُجار الخمور المستوردة والمخدرات في منطقة بوهديمة»، مشيرة إلى أنه «هارب من السجن ومطلوب في عدة قضايا ومن ذوي السوابق».

وقالت المديرية، في بيان، إن وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة شكلت فريق عمل من ضباط وأفراد بالوحدة للتحري و للبحث وأعدوا خطة احتواء سريعة لإعداد كمين محكم بعد جمع كل الخيوط وتحديد ساعة الصفر».

وأشار البيان إلى ضبط المتهم في قلب منطقة بوهديمة متورط في حيازة المواد المسكرة المستوردة والمخدرات وترويجها داخل منطقة بوهديمة، وذلك في وقت قياسي بعد مقاومة عنيفة»، منوهة إلى «الانتقال به للقسم برفقته الضبطيات وبعد انتهاء الاستدلال معه تمت احالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأجراءات المتبعة».



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