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بالصور | الحويج يجري جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية ومخازن السلع بترهونة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج أمس السبت جولة تفقدية بالمنطقة الصناعة ترهونة ومخازن السلع التموينية بالمدينة، رافقه خلالها رئيس المجلس التسييري للبلدية، ومراقب الاقتصاد والتجارة ترهونة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

الحويج اطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة على الوضع العام بالمنطقة الصناعية ومخازن السلع بترهونة وإمكانية طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.

كما تضمنت الجولة زيارة معصرة وتعبئة زيت الزيتون للاطلاع على اخر التجهيزات اللازمة لتفعيلها خلال الموسم القادم.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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