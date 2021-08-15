الارصاد: رطوبة عالية واجواء ساخنة وامطار على هذه المناطق وارتفاع جديد للحرارة في هذا الموعد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا والوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 15/ 08 / 2021م وخلال الايام القادمة.
وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة تبقى في معدلاتها الفصلية لشهر اغسطس على اغلب مناطق ليبيا، حيث الحرارة القصوى على مناطق الساحل تترواح ما بين (29-33) مْ ، وتسجل على مناطق الدواخل ما بين (34-38) مْ ، بينما مازالت الرطوبة عالية نسبيا على اغلب مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية ، وكذلك على مناطق الجنوب الغربي الحرارة في معدلاتها وتسجل ما بين (36-40) مْ ، في حين تبقى مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الشرقي وتسجل في حدود (40-42) مْ.
واشار التقرير إلى ان الأجواء قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق (من مصراتة الي سرت – بعض مناطق جبل نفوسة- مناطق الخليج والجبل الأخضر) قد يتخللها سقوط امطار خفيفة.
ومن المتوقع وفقا للتقرير أن تسجل درجات الحرارة زيادة بسيطة على أغلب المناطق خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
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