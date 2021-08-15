مديرية أمن الجفارة تلقي القبض على مجرم خطير متهم بقضايا قتل وخطف

ليبيا – تمكن أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة بالتعاون مع مركز شرطة انجيلة وقوة المديرية السرية الثالثة أمس السبت من القبض على المجرم الخطير المدعو

“م،ك”، والمطلوب على ذمة قضايا جنائية من قتل وخطف وترويج للمخدرات والمسجل ضده عدة محاضر بمراكز الشرطة.

وزارة الداخلية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه بعد أخذ الأذن من النيابة العامة تم مداهمة المنزل الذي كان متواجدًا به المطلوب بمنطقة انجيلة، حيث حاول مقاومة أعضاء الشرطة بإطلاق النار عليهم، مما أجبرهم على الرد على مصدر النيران وإصابته في قدمه، وتم ضبطه بمخبئه تحت الأرض الذي كان يستعمله للتنقل داخل المزارع المجاورة، وكذلك ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية كانوا متواجدين معه.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومن خلال تفتيش المنزل تم العثور على مصنع كبير معد لتصنيع الخمور المحلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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