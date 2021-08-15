شباب للحكومة: “نتبرع بأموال الزواج لإنقاذ أطفال الجنوب من سم العقارب”

تباينت ردود الفعل حول تخصيص رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مبلغاً مالياً للمقبلين على الزواج، خاصة بين فئة الشباب.

وبين مرحب بالقرار المثير للجدل، ومنتقد لتوقيته وظروف إصداره، برزت فئة شابة على مواقع التواصل الاجتماعي بنداء موحّد وجهته للحكومة مفاده: “نتبرع بحصتنا من هذه الأموال لصالح إنقاذ أرواح أطفال الجنوب من لسعات العقارب”.

هذه النداءات، التي ترتقي لكونها أمنيات في وقتنا المغمور بالعبث، لاقت صدى واسعا بين الشابات والشباب، وسرعان ما توسعت دائرة “المتبرعين ضمنيا” بالأرقام المرصودة لدعم الزواج، على اعتبار أن إنقاذ أرواح الأطفال التي تزهق يوميا متأثرة بسم العقارب، يعتبر أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وطغى تساؤل مشترك بين ردود الفعل التي انهالت عبر منصات التواصل الاجتماعي فور صدور القرار، حول جدوى دفع الشباب نحو الزواج في بلد تعجز حكومته عن توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة لأطفالهم.

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