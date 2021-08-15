بعد سلسلة تأجيلات… ملفان عالقان على طاولة “النواب”

تقرير 218

بعد تأجيل متكرر وغياب لعدد من الأعضاء، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة الاثنين في مقره المؤقت في مدينة طبرق؛ لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة، إضافة لقانون الانتخابات، وفق بنود جدول أعماله المؤجل بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وفي آخر جلسات النواب التي تأجلت، بحث المجتمعون بحضور رئيس المجلس مسألة البت والتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وإصدار قانونَي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وعلق المجلس أوائل الشهر الجاري، مداولاته بشأن مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب والدوائر الانتخابية ومنصب رئيس المخابرات كما تسلم من حكومة الوحدة الوطنية مشروع الميزانية لعام 2021 المُعدل بقيمة زادت على الـ111 مليار دينار.

وأكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجلسة المرتقبة ستكون حاسمة للميزانية والمناصب السيادية. وسيتم التطرق للزيادة التي طرأت على الميزانية، والمقدرة بـ 9 مليارات دينار وأوجه صرفها.

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