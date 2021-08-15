الحاجي: «حفتر» قطع المياه للضغط على إجراء الانتخابات المقبلة «المزوّرة»

زعم الناشط السياسي، جمال الحاجي الداعم للغزو التركي لليبيا والمؤيد للمليشيات، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، قطع المياه للضغط على إجراء الانتخابات المقبلة «المزوّرة»، على حد قوله.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: معقولة من يروج أن بنت «السنوسي» قطعت الماء على ملايين الليبيين؟ احترم عقول الناس يا هذا”.

وأضاف “والله لو ما أرادها من يوجه في عميل المخابرات الأمريكية «مجرم الحرب حفتر»، أن تقطع ما قطعت. للضغط باتجاه السير في الانتخابات المقبلة، المعلومة النتائج لأنها ستزور لصالح عملائهم. لاحظ صمت عملاء الأمم المتحدة في ليبيا وكبيرهم «غوتيرش». صمت «السفراء» الثلاثة. أضف عليهم السفير الألماني حتى ألمانيا هبطت لمستوى النموذج الفرنسي. صمت إعلامي عن «سبق صحفي» مهم كهذا. صمت المنظمات الحقوقية الدولية”، بحسب زعمه.

وتابع “التعليق: ﻻ تحتاج للتفاصيل لو عندك أدنى شك كون «حفتر عميل أمريكي». فكيف بربك تقطع المياه بمنطقة تخضع لـ«مليشياته» إلا بتعليماته؟. أما زريبة «المنعدم» نجح عقيلة في غلق أفواههم «بالعشرين» ألف دينار ويضاف إلى هذا موقفهم كأول «برلمان» في العالم يشرع لعميل لدولة أجنبية بعلم تام أنه عميل بشهادة قائده السابق في أمريكا ورئيس المؤتمر الوطني”، وفقا لادعائه.

واستطرد “أخيرا كفاكم تضليل عن جهل أو كذب من يردد أن بنت السنوسي من قطعت الماء. بطل دروشة ولعب عيال. ما حدث تماما مثل قفل تصدير النفط نسب لدرويش أو أن «بوعكوز» من منع «البرلمان» من الانعقاد. ما أنا على يقين منه بكلمة من السفير الأمريكي تفتح الماء وتصدر حتى عقوبات فورية. دمتم”، بحسب حديثه.