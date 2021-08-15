وزير العمل والتأهيل يجتمع مع مكاتب العمل بمنطقة الجبل 

جادو 15 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية السيد “علي العابد الرضا”، بمقر المجمع الإداري ببلدية جادو، مع مدراء مكاتب العمل بالمنطقة الجبلية (جبل نفوسة).

هذا وكان ف استقبال الوزير، أمس السبت، عدد من أعضاء المجلس البلدي جادو وأعيان وحكماء المنطقة.

وحضر الاجتماع مدير إدارة متابعة مكاتب العمل “زهير مسعود”، ومدير إدارة التفتيش العمل “عبدالناصر الرويمي”، ومدير إدارة التدريب والتكوين المهني “رمزي كشاد”.

وبدوره، استمع الوزير في بداية الاجتماع إلى المشاكل والصعوبات التي توجه مكاتب العمل بالبلديات وآلية حلها.

واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع قدرة مكاتب العمل لتفعيل البرامج التدريبية المخطط تنفيذها في المنطقة، وحصر مراكز التدريب لتفعليها .

وتناول الاجتماع ملف العمَّالة الأجنبية، وخطة الوزارة التي تعتزم تنفيذها في المدة القريبة القادمة بخصوص الحملة التفتيشية على القطاعين العام والخاص.

وفي الختام، تم التباحث حول مقترح إنشاء مراقبات العمل لتسهيل عملية التواصل وتذليل الصعوبات لأعضاء المكاتب بالمناطق. (وال _ جادو) ه ع

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