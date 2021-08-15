رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار بتشكيل لجنة عليا للإمتحانات

طرابلس 15 أغسطس 2021 (وال) _ أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، قرار رقم (216) لسنة 2021م، بشأن تشكيل لجنة عليا للإمتحانات.

وجاء في مادة القرار الأولى، أن يتولى وزير التربية و التعليم رئاسة اللجنة وعضوية كلا من: وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و وزير التعليم التقني والفني، و وزير الداخلية، و وزير الحكم المحلي.

وشدد رئيس المجلس في المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. (وال _ طرابلس) ه ع

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