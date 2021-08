المجلس الرئاسي يصدر قرارا بإنشاء منطقة عسكرية تسمى المنطقة العسكرية الساحل الغربي ويعين صلاح الدين النمروش آمرًا لها

