الزناتي: تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال أمراض القلب

أكد وزير الصحة على الزناتي إعطاء الإذن بإعادة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال أمراض القلب المختلفة.

وأضاف الزناتي في كلمة خلال الإعلان عن تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال أمراض القلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لتوطين العلاج بالداخل في كل ربوع ليبيا.

وشدد الزناتي على أن توطين العلاج بالداخل مكسب للدولة الليبية من حيث توفير الوقت والجهد والمال ونقل الخبرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة المتميزة.

وأشار الزناتي إلى السعي للعمل على توطين العلاج بالداخل في تخصصات أخرى مثل المخ والأعصاب.