مفوضية الانتخابات تُسجيل 7663 ناخبًا جديدًا خلال 24 ساعة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد، تسجيل مليونين و803458 ناخبًا، بعد أن بلغ عدد المسجلين الجدد 463045 ناخبا منذ فتح سجل الناخبين في الرابع من يوليو الماضي.

ووفقًا لإحصاءات المفوضية؛ فإن 7663، قد تم تسجيلهم خلال 24 فقط، في الفترة من تاريخ 13/8/2021 إلى تاريخ 14/8/2021.

ومن المؤكد إغلاق باب تسجيل الناخبين، بعد يومين من الآن، حيث ستغلق مفوضية الانتخابات باب التسجيل، يوم 17 أغسطس 2021م، وذلك بحسب بيانٍ صدر عن رئيس المفوضية عماد السائح.

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