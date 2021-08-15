العقارب تغتال أحلام الطفولة في الجنوب

أعلن مركز سبها الطبي عن وفاة الطفلة فاطمة أحمد ذات الـ 5 سنوات متأثرة بالسم الناتج عن لسعة عقرب

وقال المستشفى إن والد الطفلة فاطمة القادمة من منطقة زويل في الجنوب الليبي قد وصل بابنته ليلا إلى مركز سبها الطبي بعد إصابتها بلسعة عقرب غير أن الطاقم الطبي في المستشفى وقف عاجزا عن إنقاذها نتيجة عدم توفر المصل المضاد لسم العقارب

والد الطفلة الذي دخل في حالة هستيرية وقفا عاجزا أمام جثة ابنته قائلا “لأني فقير لم أستطع إنقاذ ابنتي”

وتحصد العقارب ضحاياها من الأطفال بشكل متزايد في المنطقة الجنوبية نتيجة غياب الأمصال المضادة وسط عدم اكتراث من الحكومة وغياب أي تعليق من وزارة الصحة بالخصوص

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