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العقارب تغتال أحلام الطفولة في الجنوب

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز سبها الطبي عن وفاة الطفلة فاطمة أحمد ذات الـ 5 سنوات متأثرة بالسم الناتج عن لسعة عقرب

وقال المستشفى إن والد الطفلة فاطمة القادمة من منطقة زويل في الجنوب الليبي قد وصل بابنته ليلا إلى مركز سبها الطبي بعد إصابتها بلسعة عقرب غير أن الطاقم الطبي في المستشفى وقف عاجزا عن إنقاذها نتيجة عدم توفر المصل المضاد لسم العقارب

والد الطفلة الذي دخل في حالة هستيرية وقفا عاجزا أمام جثة ابنته قائلا “لأني فقير لم أستطع إنقاذ ابنتي”

وتحصد العقارب ضحاياها من الأطفال بشكل متزايد في المنطقة الجنوبية نتيجة غياب الأمصال المضادة وسط عدم اكتراث من الحكومة وغياب أي تعليق من وزارة الصحة بالخصوص

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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