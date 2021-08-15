عقب مطالب المليشيات بتعيينه وزيرًا للدفاع .. الرئاسي يعيّن “النمروش” آمراً لمنطقة الساحل الغربي وينزع صلاحياتها من “جويلي”

قرر المجلس الرئاسي، تعيين صلاح الدين النمروش، آمرا لمنطقة الساحل الغربي العسكري، بعد فصلها عن المنطقة الغربية العسكرية، وبذلك تم نزع صلاحياتها من مهرب الوقود والبشر والقيادي في ميليشيات ما يسمى “بركان الغضب” أسامة جويلي.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 22 لسنة 2021، على أن “تنشأ منطقة عسكرية تسمى “المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، تتبع إلى القائد الأعلى للجيش الليبي تعبويا ولوزارة الدفاع ماليا ولرئيس الأركان العامة للجيش الليبي إداريا”.

وجاء في المادة الثانية من القرار “تكون الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الساحل الغربي على النحو التالي: شرقا جزيرة الغيران على الطريق الساحلي، شكالا شاطئ البحر، غربا الحدود لليبية التونسية، جنوبا باطن الجبل الغربي”.

وفي المادة الثالثة “يعاد تسمية المنطقة العسكرية الغربية بـ”المنطقة العسكرية الجبل الغربي”، وتكون حدودها الإدارية على النحو التالي: شرقا مدينة غريان داخل، شمالا باطن الجبل خارج، غربا الحدود الليبية التونسية الجزائرية، جنوبا مدينة غدامس داخل”.

أما المادة الرابعة والخامسة فجاء فيهما “تسري ذات الأحكام المنصوص عليه في القرار رقم 31 لسنة 2021 بشأن إنشاء مناطق عسكرية على المنطقة العسكرية الساحل الغربي، تؤول تبعية الوحدات العسكرية المتمركزة في نطاق الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الساحل الغربي إلى المنطقة مهما كانت تبعيتها ومسمياتها بكافة أفرادها ومعداتها وأسلحتها ومقراتها”.

وأصدر المجلس قرارا آخرا حمل رقم 24، وتضمن تعيين صلاح الدين النمروش آمرا للمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

كما قرر المجلس الرئاسي في قراره الذي خمل رقم 26 ترقية “العميد صلاح الدين النمروش” إلى استثنائيا إلى رتبة لواء دكتور مهندس.

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