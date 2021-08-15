النمر للمنفي: أين أنتم مما يجري الآن في قطاع الكهرباء؟

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
قدور يعلن استقالته كسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
عقب مطالب المليشيات بتعيينه وزيرًا للدفاع .. الرئاسي يعيّن “النمروش” آمراً لمنطقة الساحل الغربي وينزع صلاحياتها من “جويلي”
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أستاذ اقتصاد: ليبيا مصنفة ضمن أفقر 10 دول عالمياً في مصادر الماء
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
العقارب تغتال أحلام الطفولة في الجنوب
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك