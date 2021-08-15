مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش

منح مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة درع فارس العطاء الوطني لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تقديراً لجهودها.

جاء ذلك في احتفالية أقامها المجلس بالعاصمة المصرية القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للشباب بمشاركة 200 شاب وشابة من عشرين دولة عربية.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلى عن مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، بالإضافة إلى تكريم فرسان العطاء الوطنى، وتكريم الشباب الفائز بجائزة التميز للشباب العربى.

كما تضمن الاحتفال مجموعة من الجلسات والندوات الحوارية، ومنها تجارب ملهمة لشباب عربى مبدع، ومبادرات شبابية وطنية، والشباب العربى وأمن المعلومات العربية وسبل مواجهة التحديات المستقبلية وتأثير الشائعات على ذلك.

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