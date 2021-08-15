مكافحة الأمراض: تسجيل 2831 إصابة بفيروس كورونا و35 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا عن يوم السبت، فيما سُجلت 1368 حالة شفاء، و36 وفاة.

وقال المركز في تحديثه للوضع الوبائي اليوم الأحد: إنَّ مختبراتهُ استقبلت 10164 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 7333 عينة، فيما تأكدت إصابة 2831 عينة منها 2133 جديدة و698 مخالطة، بنسبة حالات موجبة بلغت 27.8 %.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 281 ألفًا و930 حالة، منها 72 ألفا و550 حالة نشطة، بينما تعافى 205 آلاف و476 حالة، وتم تسجيل 3904 وفيات.

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