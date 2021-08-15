وزير الاقتصاد: حظر استيراد هذه المادة ومنع استخدامها

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا يقضي باستمرار حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021ـ 29ـ28 ) والمدرجة فيه كــ مركب كيميائي.

وينص القرار رقم 258 لسنة 2021 م على أنه يحظر على أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها إستخدام المادة المشار إليها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات كما يحضر حضراً تاماً على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الاشكال.

كما وجه القرار الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لاحكام القرار وسحب تراخيصهم ، ومصادرة المادة واحالتهم الى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.