«أزمة ليبيا» في مباحثات السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية

قالت الرئاسة المصرية، الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل وجهات النظر مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينها «الأزمة في ليبيا».

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إلى أن «اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة. كما تطرق اللقاء إلى خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة».

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وكثفت الولايات المتحدة تحركاتها في الملف الليبي، وتحدثت عن زيارة «مثمرة» إلى تركيا للمبعوث الأميركي الخاص وسفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند جرت يومي 12 و13 أغسطس الجاري، جاءت هذه الزيارة بعد يوم واحد من زيارة أخرى أجراها المبعوث الأميركي إلى القاهرة يومي 10 و11 أغسطس للقاء مسؤولين مصريين وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

ويوم السبت، أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود دعم بلاده «جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية، وتوحيد الجيش، وضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كموعد نهائي رغم المعوقات»، وذلك خلال خلال محادثات هاتفية بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والمسؤول الأميركي،

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