حافظ قدور يقدم استقالته بسبب اعتراضه على سياسات وممارسات الحكومة المؤقتة ورئيسها

أعلن سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، الأحد، استقالته من منصبه، اعتراضًا على سياسات وممارسات الحكومة ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي.

وقال قدور، في بيان له تحصلت قناتنا على نسخة منه، إنه يتقدم باستقالته إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأوضح أن هذه الاستقالة تأتي “اعتراضًا واضحًا ومعلنًا على سياسات وممارسات الحكومة الموقتة ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي”، وما وصفه بـ”بالتخبط الواضح في إدارة الشأن العام والإدارة العامة للدولة، والفشل الذي يعرفه ويعانيه الليبيون جميعًا في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الوطني والمعيشي وتقديم الخدمات”.

واتهم قدور الحكومة بأنها “تمنع إجراء الانتخابات وإفشال هذا الخيار والتوجه الوطني” على حد قوله، مشيرًا إلى فشل ملتقى الحوار الليبي في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات”.

يشار إلى أن قدور بدأ مباشرة مهام منصبه رسميًّا في فبراير العام 2019، حين قدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل كسفير مكلف من قبل المجلس الرئاسي السابق.

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