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«السايح» يناقش مع وفد «الأعلى للأمازيغ» مشاركة جميع الأطياف في الانتخابات

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وفداً من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بمقر المفوضية.

وناقش اللقاء أهمية مشاركة جميع الأطياف والمكونات الثقافية والاجتماعية في استحقاق الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل، من أجل انتخابات تحظى بالقبول لدى جميع الليبيين، لما في ذلك من تعزيز لمستويات الثقة والمصداقية.

وتناول اللقاء سبل دعم العملية الانتخابية من خلال المشاركة الفاعلة، وفق آليات تضمن وصول جميع الليبيين إلى صناديق الاقتراع دون إقصاء أو تهميش، وتكثيف الجهود بين جميع المكونات لتحقيق دولة المواطنة والحكم الرشيد.

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«السايح» الانتخابات المجلس الأعلى للأمازيغ مفوضية الانتخابات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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