المفوضية العليا تبحث مع الأمازيغ دعم العملية الانتخابية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع وفد من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا.

وبين المكتبالإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس السبت بمقر المفوضية مناقشة أهمية مشاركة جميع الأطياف والمكونات الثقافية والاجتماعية في الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، من أجل انتخابات تحظى بالقبول لدى جميع الليبيين، لما في ذلك من تعزيز لمستويات الثقة والمصداقية.

كما تناول اللقاء سبل دعم العملية الانتخابية من خلال المشاركة الفاعلة، وفق آليات تضمن وصول جميع الليبيين إلى صناديق الاقتراع دون إقصاء أو تهميش، وتكثيف الجهود بين جميع المكونات لتحقيق دولة المواطنة والحكم الرشيد.