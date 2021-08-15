القطراني يطلع على سير العمل بمركز بنغازي الطبي

اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني خلال لقائه مدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي على سير العمل في المركز فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية لمرتادي المركز خصوصا الخدمات الخاصة بالامراض المزمنة والاورام .

وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بحث مدى قدرة مركز بنغازي الطبي على تقديم الخدمات العاجلة للمصابين بوباء كورونا وعلى رأسها توفير الأكسجين الخاص بالعناية الفائقة بالإضافة إلى الاحتياجات العاجلة التي يحتاجها المركز لمجابهة الجائحة .

وحث القطراني إدارة المركز على المساهمة الفعالة لتوعية المواطنين بضرورة تلقي اللقاح الذي يعتبر خط الدفاع الاول لتحصين المواطنين من فيروس كورونا.