«الاقتصاد» تحظر استيراد برومات البوتاسيوم واستخدامها في المخابز

قرر وزيرة الاقتصاد والتجارة محمد الحويج حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم والمدرجة كمركب كيميائي.

وأشار القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى «حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة اشكالها وتصنيفاتها في انتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات». وحظر القرار على «أصحاب المطاحن إضافتها في انتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها او التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال».

ووجه القرار الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

وتستخدم مادة برومات البوتاسيوم في العجين، للتسريع من عملية اختمار المنتج، سواء مخبوزات مثل الفينو والكيك، أو حلويات، ويستخدم لتقويته وإظهاره بشكل متماسك أكبر، وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس شعبة التغذية بالمركز القومي للبحوث المصري، في تصريحات لوسائل إعلام المصرية إن: «التحاليل لهذه المادة وجدنا ان استخدامها على المدى الطويل قد يسبب إصابة بالأورام، فأوصينا بحظرها».

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