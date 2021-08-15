ليبيا تودع الإعلامي الشامل عبد الفتاح الوسيع

فجعت الأوساط الإعلامية في ليبيا اليوم الأحد برحيل الإعلامي الفنان عبد الفتاح سالم الوسيع عن عمر ناهز الـ83 عاما

الفقيد الذي ولد في مدينة بنغازي؛ بدأ علاقته بالإعلام عقب عودته من لندن عام 1967، حيث انخرط في الوسط الفني بمواهبه المتعددة التي مكنته من أن يقدم ويخرج العديد من البرامج والأعمال الإذاعية، وكان له قصب السبق في تأسيس المسرح الجامعي، قبل انتسابه للفرقة العالمية للمسرح، التي عمل فيها ممثلا ومخرجا وفنيا، فشارك بالتمثيل في مسرحيتي “زيارة السيدة العجوز” و”القاعدة والاستثناء” اللتين عرضتا على خشبة مسرح الجمهورية في القاهرة

تدرج عبد الفتاح الوسيع في المناصب الإدارية مراقبا للبرامج المرئية في القناة الخامسة بنغازي، ثم نائبا لمدير عام التلفزيون كما اكتسب دراية وخبرة مكنته من العمل كمذيع وقارئ أخبار في هيئة الإذاعة البريطانية BBC

أبدع الفقيد في التعليق على البرامج الوثائقية بصوته الفريد لتحفظ له المكتبة الإذاعية وثائقيات أهمها وثائقيات الحرب العالمية الأولى والثانية ووثائقيات “العالم في حرب” وبعض البرامج الموسيقية العالمية.

يرحل عبد الفتاح الوسيع تاركا وراءه إرثا فنيا وإعلاميا عميقا توّجه بالحصول على جائزة التميز الإعلامي العربي للعام 2018 ليبقى خالدا كأيقونة لامعة في سماء الإعلام الليبي وكصوت إذاعي فريد تحتفظ به ذاكرة محبيه.

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