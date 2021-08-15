نيجيريا تتسلم 22 فردا من زوجات وأطفال «داعش» في ليبيا

أعلنت حكومة نيجيريا اليوم الأحد، وصول 22 من أفراد اسر مقاتلي «داعش» الذين قتلوا في ليبيا قبل سنوات وظلوا محتجزين في مراكز اعتقال قبل أن ترسلهم السلطات في طرابلس بالاتفاق مع نظيرتها النيجيرية.

واستقبل المسئولون بوزارة الخارجية النيجيري ليلة أمس السبت الأفراد، وفقًا لبيان صادر عن رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة وحسب البيان فان «النيجيريين الذين تقطعت بهم السبل هم 22 من أفراد عائلات أعضاء سابقين بتنظيم الدولة مشتبه بهم في القتال في ليبيا بالإضافة إلى أطفالهم» وفق ما ذكرت جريدة «ديلي تريست» المحلية. كما إنهم عادوا من بين 101 نيجيريًا تقطعت بهم السبل تمت إعادتهم من ليبيا.

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يشار إلى أن ملف أطفال وزوجات «داعش» في ليبيا لم يغلق بعد بسبب تعقيدات سياسية وقانونية أين ترفض بعض الدول الإفريقية الاعتراف بحقيقة قتالهم في صفوف التنظيم الإرهابي. ولحد الساعة يقبع 16 سنغاليا بينهم 5 نساء و 11 طفلًا في السجون الليبية منذ عام 2014 حيث تطالب عائلاتهم سلطات البلاد باستخدام دبلوماسيتها لإعادتهم إلى أوطانهم بالاضافة الى تونسيات واطفالهم.

وكانت دراسة مطولة أصدرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ومقره في واشنطن، عام 2018 كشفت أن مقاتلي «داعش» في ليبيا كانوا خليطا من المقاتلين القادمين من دول شمال أفريقيا (قرابة 2000 مقاتل) ومنطقتي القرن الأفريقي وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط، إضافة إلى آخرين قدموا من دول أوروبا الغربية والبلقان وأميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا.

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