المنفي يوجه بدعم إدارات الكهرباء بالبطنان

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بضرورة دعم إدارات الكهرباء بالبطنان ومعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي اليوم الأحد مسؤولي الشركة العامة الكهرباء في منطقة البطنان بحضور مسؤولي إدارات الجهد الفائق والتوزيع والتحكم والحماية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء في المناطق الشرقية كما تناول اللقاء مشكلة الانقطاعات المستمرة، وسُبل تسريع المشاريع المتعثرة.

وأطلع مسؤولو الشركة رئيس المجلس الرئاسي على نسب الإنجاز بمحطة توليد الكهرباء الغازية الجديدة التي يجري إنشاؤها في طبرق بقدرة 740 ميغا وات، والمتعاقد عليها مع شركة ميتكا اليونانية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، قد شكل الشهر الماضي، لجنة لمتابعة قطاع الكهرباء في طبرق الكبرى، من أجل تحسين الخدمة في المنطقة.