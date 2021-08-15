وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية في الجفرة

بحث وزير الداخلية لواء خالد مازن اليوم الأحد مع مدير أمن الجفرة عميد علي التريكي الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الوزير بحث الأوضاع الأمنية داخل مدينة الجفرة وسير العمل الأمني بمديرية الأمن والجهود التي تقوم بها في حفظ الأمن والمجاهرة به، وكذلك التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة داخل المدينة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العراقيل التي تواجه مديرية الأمن وتذليلها من خلال توفير الاحتياجات الضرورية من أجل إنجاح سير العمل وتحقيق أفضل النتائج بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.