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المشري يدعو كوبيش إلى تذكير «النواب» بخطورة مناقشة قانون الانتخابات منفردا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا رئيس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأحد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش إلى تذكير مجلس النواب بشأن خطورة «تجاوزه لبنود الاتفاق السياسي، وانفراده بمناقشة مشروع قانون الانتخابات القادمة، دون الرجوع للمجلس الأعلى للدولة والاتفاق معه بشأنها».

واعتبر المشري في خطاب إلى كوبيش أن هذا الانفراد «يُعد إخلالاً بنصوص الاتفاق السياسي»، معتبرا أن ذلك يمثل «إضرارا بالعملية السياسية» واستند إلى الخطاب المادتين 19 و21 من الاتفاق السياسي.

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وخلال جلسة مجلس النواب في 3 أغسطس الجاري، رد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، على استفسار أحد النواب بشأن «مشاركة المجلس الأعلى للدولة في مناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة». وقال «إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب ولن يشاركنا أحد في هذا، لا أحد يغتصب هذه السلطة من البرلمان أو يفرض رأيه عليه بشكل مطلق». وأضاف: «مجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته معنا في حدود صلاحياته».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • فى كل دول العالم مجلس النواب المنتخب هو السلطة التشريعية الوحيدة لا ينازعها احد اما مايسمى مجلس الدولة فهو منتهى الصلاحية منذ 2017 حسب اتفاق الصخيرات ويمارس الدعارة السياسية بهدف تعطيل مجلس النواب عن اداء دوره التشريع واى راى حتى من بعثة الامم المتحدة لادعم بالرشوة غير ملزم لمجلس النواب فهو من يصدر القوانين بالاغلبية ومن حقه القاء اى راى استشارى فى القمامة !!

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  • المضحك ان المشرى كان مثله الاعلى فى هدم الدولة هو الغنوشى فى تونس وكانت يتصور ان داهية فى العمل السياسى الا ان اثبت قيس سعيد ان الغنوشى مثل اى حمار اخوانى مخطط من يريد القضاء عليه يتركه يتنفخ مثل البالونة وبشكة دبوس يفس فس فس ويصبح على الحديدة

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