“أزمة ليبيا” في مباحثات السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية

عقد الرئيس المصري، اليوم الأحد، اجتماعا مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، لبحث المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينها “الأزمة في ليبيا”.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل وجهات النظر مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينها “الأزمة في ليبيا”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إلى أن “اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة”.

كما تطرق اللقاء إلى على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلًا عن مستجدات كل من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة”.

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