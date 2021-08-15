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مجلس النواب يستأنف جلساته غدا لمناقشة الميزانية وانتخاب الرئيس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته يوم غد لمناقشة جدول أعماله المعلق منذ الأسابيع الماضية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الجلسة المرتقبة سيناقش أعضاء مجلس النواب خلالـها مقترح الميزانية الـمقدم بالإضافة إلى قانون انتخاب الرئيس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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