منظمة المستقبل تعقد ورشة لتعريف الليبيات بحقوقهن

عقدت منظمة المستقبل للأسرة والطفل جلسة حوارية لمناقشة الحقوق والمطالب بمشاركة القانونيين والمهتمين.

وبحثت الجسلة القانون الرابع والعشرين من سنة 2010 المتعلق بالجنسية وحقوق المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، إضافة إلى إمكانية المساواة بين الليبيات.

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