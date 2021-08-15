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منظمة المستقبل تعقد ورشة لتعريف الليبيات بحقوقهن

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت منظمة المستقبل للأسرة والطفل جلسة حوارية لمناقشة الحقوق والمطالب بمشاركة القانونيين والمهتمين.

وبحثت الجسلة القانون الرابع والعشرين من سنة 2010 المتعلق بالجنسية وحقوق المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، إضافة إلى إمكانية المساواة بين الليبيات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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