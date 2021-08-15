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“الزهراء لنقي”: اتحاد علماء المسلمين اعتبر ماحدث في تونس “انقلاب” .. فماذا عن طالبان؟

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي المواقف السياسية المتحيزة لما يدعى “اتحاد علماء المسلمين” وآخرها موقفه المتناقض تجاه كل من تونس وأفغانستان.

وقالت لنقي في تغريدة على “تويتر”: “يا ترُى ما موقف اتحاد علماء المسلمين مما يحدث اليوم في أفغانستان؟ هل هو انقلاب أم أنه حق شرعي لجماعة طالبان لأنه يندرج تحت فقه إمارة المتغلب؟”.

وأشارت عضو ملتقى الحوار إلى أن “اتحاد علماء المسلمين كان قد أدان ما حدث في تونس ووصفه بأنه انقلاب غير شرعي”.

ونوهت لنقي إلى “أن أحد أهم أدبيات الجماعات الإسلامية التي تُدرس إلى يومنا هذا داخل أُسر الإخوان المسلمين كتاب المفكر الحركي فتحي يكن (الإسلام ثورة وحركة وانقلاب)”.

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد ببدء مقاتلي طالبان دخول العاصمة كابول من كافة الجهات، بعد سيطرتها على معظم الأراضي الأفغانية.

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اتحاد علماء المسلمين الزهراء لنقي تونس “انقلاب” طالبان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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