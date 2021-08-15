رسمياً.. حظر استخدام “مادة مسرطنة” في مخابز ليبيا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ومنع استخدامها أو تسويقها أو التعامل، بها تحت أي شكل من الأشكال.

القرار الذي نُشر على موقع الوزارة على الفيسبوك، حظر على أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها استخدام المادة المحظورة، كما امتد الحظر التام لأصحاب المطاحن، حيث حذر القرار من إضافتها في إنتاج مادة الدقيق.

وحثت الوزارة الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام قرارها، وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

ُيُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم باعتبارها مادة مسرطنة، وتُستخدم في ليبيا بشكل واسع كمادة محسنة للخبز والمعجنات.

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