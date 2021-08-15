الحويج يمنع استيراد واستخدام برومات البوتاسيوم في المخابز ومصانع الحلويات

قرر محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، منع استيراد مادة برومات البوتاسيوم والتي تستخدم في الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها.

ونص القرار في مادته الأولى على حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021ـ 29ـ28 ) والمدرجة فيه كــ مركب كيميائي.

وأشار القرار في المادة الثانية بحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم المشار إليها بالمادة الأولى من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، ويحظر حظراً تاماً على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الاشكال.

ووجه القرار ضمن مادته الثالثة، الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

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