المنفي يناقش مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأحد، مسؤولي الشركة العامة الكهرباء في منطقة البطنان.

وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية.

كما تناول اللقاء، الذي حضره مسؤولو إدارات الجهد الفائق والتوزيع والتحكم والحماية، مشكلة الانقطاعات المستمرة، وسُبل تسريع المشاريع المتعثرة.

كما اطلع مسؤولو الشركة المنفي، على نسب الإنجاز لمحطة توليد الكهرباء الغازية الجديدة التي يجري إنشاؤها في طبرق بقدرة 740 ميغا وات، والمتعاقد عليها مع شركة ميتكا اليونانية.

ووجه المنفي، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بضرورة دعم إدارات الكهرباء بالبطنان ومعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، قد شكل الشهر الماضي، لجنة لمتابعة قطاع الكهرباء في طبرق الكبرى، من أجل تحسين الخدمة في المنطقة.

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