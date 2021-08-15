تبون لـ«وزير خارجية تركيا»: علينا مضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا

ناقش الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تطورات الأوضاع في ليبيا، على هامش زيارة الأخير للجزائر.

واستقبل الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، وزير الخارجية التركي، الذي أبلغه تعازي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إثر استشهاد مواطنين بسبب الحرائق التي شهدتها الجزائر.

كما تطرق اللقاء، إلى تناول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، وتأكيد تقارب وجهات النظر في عديد الملفات، ولاسيما التطورات في ليبيا والصحراء الغربية وتونس ودول الساحل.

وشدد تبون على ضرورة، مضاعفة التعاون وتوحيد الجهود للإسهام في تحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

كما حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج.