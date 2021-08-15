الكوني واللافي يعلنان عن دعم قوة مكافحة الإرهاب وفتح فروع لها في كل مناطق ليبيا

أعلن عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، دعم «القائد الأعلى للجيش الليبي» لقوة مكافحة الإرهاب بكافة الإمكانيات، حتى تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها لمكافحة الإرهاب بشتى أنواعه، وفتح فروع لها في كل مناطق ليبيا، والتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال زيارة الكوني واللافي، بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي، صباح اليوم الأحد، إلى معسكر قوة مكافحة الإرهاب بمدينة الخمس، حيث كان في استقبالهما آمر القوة اللواء محمد الزين، وضباط، وضباط الصف، وجنود القوة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني واللافي عقدا فور وصولهما اجتماعا مع آمر القوة والضباط، أشادا فيه بالجهود والتضحيات التي قدمها منتسبي القوة منذ تأسيسها أثناء حرب «البنيان المرصوص» وهزيمة تنظيم «داعش»، ومساهماتها في دعم الاستقرار بالمنطقة.

– اللافي والكوني يزوران قوة مكافحة الإرهاب في الخمس

كما أكد الكوني واللافي «استمرار المجلس الرئاسي في العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، صمام الأمان لاستقرار ليبيا، ودعمه لمشروع المصالحة الوطنية التي ستمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم».

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن الكوني واللافي قاما بعدها بجولة تفقدية لمعسكر قوة مكافحة الإرهاب، رفقة آمر القوة، شملت غرفتي الاتصالات الرئيسية، والعمليات الميدانية، والآليات العسكرية، ومعرض مقتنيات «داعش» وحضرا الاستعراض العسكري الذي قام به منتسبي القوة، وتخللته عروض قتالية تشبيهية توضح الروح المعنوية العالية لمنتسبيها لمكافحة الإرهاب بشتى أنواعه.

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