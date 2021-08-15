أبو جناح يبحث مع” العبدلي” استكمال “خط الكهرباء” الرابط بمحطة أوباري وتعويض ” الفجيج”

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، لاستكمال مراحل الاتفاق لحفر خط كهرباء 220 كيلوفولت بمنطقة الفجيج.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمكتب نائب الرئيس في طرابلس، مستشارو النائب، ورئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة سمير البلعزي، ومدير إدارة التخطيط، ومدير عام المشروعات بالشركة العامة للكهرباء.

واستعرض الاجتماع مراحل حفر خط الكهرباء التي أنجرتها الشركة بعد الاتفاق الذي عقده النائب مع سكان منطقة الفجيج، وبحث الإجراءات المتعلقة ببدء تنفيذ تعويض سكان المنطقة القاطنين بمواقع حفر خط كهرباء الفجيح إلى محطة كهرباء أوباري.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة أبوجناح لملف الكهرباء الذي يشرف عليه شخصيا، واستكمال اتفاق حفر قواعد أبراج خط كهرباء الفجيج مع أهالي المنطقة.

يشار إلى أن توصيل خط الفجيج إلى محطة كهرباء أوباري سيساعد في إنتاج حوالي 300 ميجاوات وإدخالها على الشبكة العامة للكهرباء، مما سيسهم ذلك في تخفيف المعاناة عن المواطنين.