اللجنة العسكرية تبحث تنفيذ النقاط العالقة من اتفاق جنيف

الطريق الساحلي كان السبيل لوفدي اللجنة العسكرية 5+5 والبعثة الأممية للوصول إلى سرت، لعقد اجتماعهم السابع ومناقشة عدد من بنود اتفاق جنيف العسكري العالقة.

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