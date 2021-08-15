اللجنة العسكرية تبحث تنفيذ النقاط العالقة من اتفاق جنيف

الطريق الساحلي كان السبيل لوفدي اللجنة العسكرية 5+5 والبعثة الأممية للوصول إلى سرت، لعقد اجتماعهم السابع ومناقشة عدد من بنود اتفاق جنيف العسكري العالقة.
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قناة ليبيا
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