المشري لكوبيش: عليكم تذكير مجلس النواب أننا شركاء في إصدار القوانين

وجه رئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، والقيادي في تنظيم الإخوان خالد المشري، خطابا إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، للرد على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حول رفض الأخير مشاركة الاستشاري في إصدار القوانين.

ودعا المشري، في خطابه، البعثة الأممية إلى تذكير مجلس النواب بخطورة الإخلال بنصوص الاتفاق السياسي والانفراد لوحده بالأعمال التي تتطلب اتفاقا بين الطرفين (النواب والدولة الاستشاري).

جاء ذلك في رد المشري على تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حول رفضه مشاركة مجلس الدولة الاستشاري في إصدار القوانين، محذرا من لأن التفرد بالأعمال التي تتطلب اتفاقا بين “المجلسين” يضرّ بالعملية السياسية.

وأكد المستشار صالح، رفض المجلس وبشدة تصريحات المبعوث الأممى إلى ليبيا، يان كوبيش، حول مشاركة مجلس الدولة فى إصدار القوانين، لأنها حق أصيل للسلطة التشريعية، لافتًا إلى أن هناك إجراءات ستتخذ فى حال فشل إجراء الانتخابات فى ديسمبر، تتضمن “مبادرة جديدة جاهزة، وهناك تصور لتوحيد مؤسسات الدولة، لكننا لا نريد إلا الاستقرار لليبيا وعدم الزعزعة”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

