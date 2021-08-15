خبيرة تغذية تكشف عن كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان

اكدت خبيرة التغذية الروسية إيرينا بيرجنايا، أن الشخص السليم يمكنه تناول نصف كيلو غرام من اللحوم الحمراء اسبوعيا، محذرة من تناولها من قبل الاشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت بيرجنايا، الطبيبة الأخصائية في أمراض الجهاز الهضمي، أن بعض الخبراء ينصحون بالتخلي نهائيا عن تناول اللحوم الحمراء، لكن الاشخاص الاصحاء يمكنهم تناول من 400 الى 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع دون أي ضرر، وهذا قد يخالف عادات الكثيرين ممن اعتادوا على تناول اللحوم الحمراء بصفة يومية وبكميات كبيرة.

واضافت الخبيرة الروسية، انه “يمكن إطلاق كلمة (حمراء) على لحم البقر والضأن، فهذه اللحوم غنية بالمواد المفيدة، مثل الحديد والسيلينيوم وفيتامينات مجموعة В والأحماض الدهنية الأساسية المتعددة غير المشبعة، الضرورية لدعم منظومة المناعة والجهاز العصبي المركزي والعضلات”.

واوضحت، أن “حاجة الجسم اليومية من الحديد موجودة في قطعة صغيرة من اللحم الأحمر، وللحصول على هذه الكمية من الحديد من الأطعمة النباتية، يجب تناول ثلاثة كيلوغرامات من التفاح في اليوم، أو كيلوغرام من الحنطة السوداء”.

وتابعت، انه “إذا كان الشخص رياضيا، أو يمارس نشاطا بدنيا مكثفا، فيجب أن يتناول اللحوم الحمراء، أكثر من الشخص الذي يعد نمط حياته خاملا، لأن العضلات تحتاج إلى كمية كبيرة من الأحماض الأمينية”.

ووفقا للخبيرة الروسية، فإنه يجب أن يتناول الشخص السليم 400-500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع، وأما الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد وارتفاع مستوى الكوليسترول في دمهم وأمراض القلب والأوعية الدموية فعليهم تجنب تناول اللحوم الحمراء الدهنية.

وقالت: “نحن نحد من تناول أنواع معينة من اللحوم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الكوليسترول والأحماض الأمينية الدهنية غير الضرورية. وأما الدهون المتحولة غير المشبعة الموجودة فيها فإن الجسم يعالجها بسهولة، وتتراكم بسهولة على شكل لويحات الكوليسترول”.

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